Baidu soffre l'addio del CEO Lu Qi

(Teleborsa) - Retrocede molto Baidu, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,81% dopo l'annuncio delle dimissioni dell'Amministratore Delegato, Lu Qi, dopo due anni di incarico.



La tendenza ad una settimana del motore di ricerca cinese è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Baidu è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 262,8 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 254,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 270,8.

