Banca Carige, al via assemblea. Presente il 64,2% del capitale

(Teleborsa) - Si apre una giornata campale per Banca Carige. I soci sono chiamati in Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della banca e già hanno affilato le armi. L'assise si apre con il 64,2% del capitale "al lordo delle quote congelate" ai pattisti, che non possono votare oltre il 9,9% del capitale. Lo ha dichiarato il Presidente dell'assemblea, Giulio Gallazzi, in avvio dei lavori.



La lista presentata dalla Pop12 di Mincione potrà concorrere alla formazione del nuovo Board. Lo ha deciso il Tribunale di Genova respingendo così il ricorso d'urgenza presentato da Malacalza Investimenti, che di recente ha annunciato una partecipazione del 27,55% nell'Istituto ligure.



Malacalza Investimenti aveva chiesto ai Giudici l'esclusione della lista presentata dal finanziere in quanto il patto di sindacato sul 15,2% di Banca Carige siglato dallo stesso Mincione insieme con Gabriele Volpi e Aldo Spinelli non aveva ancora ricevuto l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.



Il Tribunale ha deciso che la lista presentata da Pop12 potrà essere ammessa al voto come rappresentativa dei diritti di voto derivanti dal patto parasociale del 25 agosto 2018, dunque al 9,99% del capitale sociale.



Passa dunque la linea d'azione stabilita dalla Banca d'Italia, che ha congelato i diritti di voto del patto al 10%.



Intanto, ieri 20 settembre, il CdA di Carige ha preso atto delle decisioni della BCE, già notificata il 14 settembre. La Banca Centrale Europea non ha approvato il piano di conservazione del capitale presentato il 22 giugno. L'Eurotower ne ha chiesto uno nuovo entro fine novembre, che contenga l'ipotesi di una fusione.



Non è di questo parere Pietro Modiano, candidato alla presidenza dell'istituto ligure da Malacalza Investimenti. Facendo il suo ingresso all'assemblea, alla domanda se Banca Carige va prima fusa con un'altra banca o ristrutturata? "Prima ristrutturare", ha risposto.



Raffaele Mincione, azionista di Carige, da parte sua non si sbilancia sulla richiesta di autorizzazione per superare la soglia del 10% del capitale assieme agli altri azionisti del patto di sindacato, Gabriele Volpi e Aldo Spinelli. "Vediamo se c'è l'opportunità, se è il caso la chiederemo", ha detto prima di entrare in assemblea.



A Piazza Affari, il titolo sale del 3,41%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA