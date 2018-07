Banca Carige, BCE boccia piano presentato dalla banca

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea sbarra la strada al piano di conservazione del capitale presentato da Banca Carige il 22 giugno scorso e chiede all'istituto di credito di presentare un nuovo piano approvato dal CdA entro fine novembre "per ripristinare e assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali al più tardi entro il 31 dicembre. Tale piano dovrebbe valutare tutte le opzioni, inclusa un'aggregazione aziendale". Nessuna delle misure di riduzione dei rischi "è stata eseguita entro la tempistica iniziale e il Piano di conservazione del capitale aggiornato ne ha rinviato la prevista esecuzione di un trimestre", spiega l'Eurotower che invita la banca a convocare un'assemblea degli azionisti allo scopo di procedere alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione al più tardi entro il 30 settembre 2018.



Carige sta affrontando un periodo molto delicato per la sua gestione. La scorsa settimana Vittorio Malacalza, azionista di riferimento della banca, ha rassegnato le dimissioni da amministratore della banca genovese.



Ancora prima di Malacalza a dimettersi era stato il Presidente Giuseppe Tesauro, l'ex consigliere Stefano Lunardi e la consigliera Francesca Balzani. Tutte dimissioni arrivate per "motivi di dissenso e di divergenze con l'organo di governo della Società per quanto riguarda la gestione aziendale e la visione di governance".

















