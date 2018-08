Banca Carige, Malacalza anticipa efficacia dimissioni

(Teleborsa) - Vittorio Malacalza, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha anticipato alla data del 3 agosto 2018 l'efficacia delle dimissioni dalla carica già presentate con lettera del 16 luglio dove aveva scritto che le dimissioni sarebbero state efficaci "dal momento in cui la convocanda Assemblea della Società avrebbe provveduto alla sua sostituzione".



Malacalza è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca nel 2016 ed il suo nominativo è stato tratto dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e votata dalla maggioranza dell'Assemblea ordinaria del 31 marzo 2016.



La banca precisa che Malacalza era un Amministratore non esecutivo non era destinatario di deleghe, non era componente dei comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione e non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica.

