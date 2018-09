Banca Carige, S.G.A. Spa possiede quasi il 5%

(Teleborsa) - S.G.A. Spa (Società per la gestione di attività), lo scorso 3 settembre 2018, ha acquisito una quota azionaria in Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 4,99%, che detiene a titolo di diretta proprietà.



Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.



Rosso per Banca Carige, che sta segnando a Piazza Affari un calo dell'1,10%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA