Banca Farmafactoring, Kepler Cheuvreux consiglia "buy"

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Banca Farmafactoring, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,15%.



Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo. La raccomandazione è stata portata a "buy" con target price ritoccato all'insù a 6,5 euro.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banca Farmafactoring rispetto all'indice di riferimento.



Tecnicamente, Banca Farmafactoring è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,637 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,322. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,952.

