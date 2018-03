Banca Finnat, conto economico in crescita nel 2017

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Banca Finnat Euramerica . Nella giornata odierna, 28 marzo 2018, nel corso dell'evento "Star Conference 2018" verranno illustrati i risultati consolidati relativi all'esercizio 2017 e il Piano Industriale di Gruppo 2018-2020.



In crescita del 54% il margine di intermediazione a 102,3 milioni di euro (65,5 nel 2016), bene anche il margine d'interesse che migliora del 17% a 9 milioni di euro (7,7 l'anno passato).



Stabili per 50,6 milioni di euro le commissioni nette. Crescita vertiginosa del risultato lordo di gestione: dai 21,2 milioni precedenti agli attuali 51,3 (+142%). Su anche l'utile netto consolidato a 36,3 milioni (7,3 nel 2016).



Incremento nell'anno del 20% della raccolta totale di gruppo, portata a 15,7 miliardi.



Presentato anche il Piano Industriale di Gruppo 2018-2020. A livello consolidato, gli obiettivi di Piano sono i seguenti:

- Una crescita delle masse totali da 15,7 miliardi (2017) ad 17,9 miliardi (2020) principalmente grazie allo sviluppo delle masse mobiliari attese ad 10,0 miliardi nel 2020 da 8,2 miliardi a fine 2017

- Un incremento nel numero dei Private Bankers da 43 (2017) a 67 (2020)

- Un margine di intermediazione ad 71 milioni nel 2020

- Un utile netto pari a 6 milioni nel 2020

- Il mantenimento di una elevata solidità patrimoniale accompagnata da un profilo di rischio che rimane sostanzialmente invariato, con un Cet 1 ratio superiore al 30% al termine del periodo di piano

- Il pagamento di un dividendo annuale in misura pari a 0,01 ad azione



A Piazza Affari il titolo sta registrando un frazionale ribasso dello 0,44%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA