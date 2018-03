Banca Finnat, crescita a doppia cifra dei risultati d'esercizio

(Teleborsa) - Banca Finnat ha chiuso il 2017 con una crescita del margine d'intermediazione del 54% ad 102,3 milioni da 66,5 milioni al 31 dicembre 2016. Migliora anche il margine d'interesse del 17% che passa da 7,7 milioni al 31 dicembre 2016 ad 9 milioni.



L'Utile Netto Consolidato si è attestato ad 36,3 milioni da 7,3 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.



La Raccolta Totale di Gruppo è pari a 15,7 miliardi, al massimo mai raggiunto, con un aumento prossimo al 20% rispetto al 31.12.2016 ed una crescita corale che ha interessato tutte le componenti della raccolta.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre, all'Assemblea degli Azionisti, il pagamento di un dividendo pari ad 0,03 per azione che sarà corrisposto in data 16 maggio 2018 (data stacco 14 maggio 2018 – cedola 34). Il dividendo proposto è notevolmente superiore a quanto distribuito negli anni precedenti in considerazione dell'ottimo risultato economico conseguito nell'esercizio 2017.

