Banca Finnat in forte ribasso dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Sotto le vendite a Piazza Affari Banca Finnat, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,88% dopo la diffusione della trimestrale.



La banca ha chiuso il 1° trimestre del 2018 con un utile netto pari a 1.368 migliaia di euro, da 1.573 migliaia del corrispondente periodo del precedente esercizio, in conseguenza di maggiori imposte per 585 migliaia (in virtù della crescita dell'attività caratteristica) e di maggiori utili di terzi per 345 migliaia.



Da segnalare anche una crescita del Margine d' Interesse del 26%, da 1.935 migliaia al 31.03.2017 a 2.435 migliaia e un miglioramento del Margine d' Intermediazione del 6%, da 15.106 migliaia a 15.995 migliaia.



Il CET1 ratio consolidato, indicatore utilizzato per la solidità patrimoniale delle banche, è pari al 32,1%.







