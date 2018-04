Banca Generali cavalca l'onda di un upgrade

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Banca Generali, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,53%.



A fare da assist alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Mediobanca che hanno rivisto al rialzo il giudizio a "outperform" dal precedente "neutral".



Si muovono deboli, invece, gli altri titoli bancari dopo un tentativo di avvio in rialzo.





L'andamento del gruppo bancario nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo status tecnico di Banca Generali mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 26,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,2.



