Banca Generali, raccolta netta da inizio anno a 2 miliardi

(Teleborsa) - Banca Generali ha realizzato ad aprile una raccolta netta di 474 milioni con un saldo da inizio anno di 2 miliardi.



La raccolta in soluzioni gestite e assicurative è stata pari a 270 milioni (1,3 miliardi da inizio anno) e si è indirizzata prevalentemente verso soluzioni contenitore, assicurative e finanziare (165 milioni nel mese, 640 milioni da inizio anno). Positiva la raccolta anche in fondi/SICAV con 103 milioni nel mese (404 milioni da inizio anno).



La raccolta in liquidità e amministrato si è mantenuta elevata (204 milioni nel mese, 766 milioni da inizio anno) per l'effetto combinato di una sostenuta acquisizione di nuova clientela e di mercati finanziari volatili. Inoltre il dato ha beneficiato della raccolta indirizzata verso specifiche soluzioni di risparmio amministrato -in particolare l'innovativo veicolo di cartolarizzazione di crediti sanitari, Astrea 2, dedicato alla clientela professionale (104 milioni) - che rappresenta uno strumento efficace per diversificare ulteriormente i portafogli.



Le masse con contratto di consulenza evoluta hanno raggiunto i 1,9 miliardi a 12 mesi esatti dal lancio (+200 milioni ad aprile).

