Banca Generali, raccolta netta giugno a 502 milioni

Banca Generali ha realizzato a giugno una raccolta netta di 502 milioni di euro con un saldo da inizio anno di 3,15 miliardi. Il dato tiene conto della tipica stagionalità del mese che ha visto pagamenti per imposte da parte dei clienti per 125 milioni a cui vanno aggiunti gli ulteriori esborsi di 61 milioni alle scadenze fiscali del 2 luglio per un totale di 186 milioni.



In accelerazione le masse sotto contratto di consulenza evoluta, salite a oltre i 2,2 miliardi complessivamente, di cui 900 milioni da inizio anno.



Guardando al bilancio della raccolta nel semestre, le soluzioni di risparmio gestito e assicurativo risultano lo strumento preferito per la tutela dei patrimoni, con un saldo complessivo di 1,6 miliardi che supera il contributo dai nuovi flussi amministrati.



L'Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: "Un primo semestre molto soddisfacente che ci proietta con slancio verso i nostri obiettivi annuali. Nonostante le mutate condizioni dei mercati, alle prese con rinnovati picchi di volatilità continuiamo a crescere migliorando ulteriormente il ritmo di raccolta rispetto al trend medio dell'ultimo triennio (+4,3%). Stiamo accelerando lo sviluppo nella fascia di clientela private, che rappresentano ormai circa il 65% delle nostre masse".



