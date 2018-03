Banca Generali rinnova accordi commerciali con Generali Italia

Banca Generali e Generali Italia hanno rinnovato gli accordi volti a disciplinare la distribuzione da parte della Banca dei prodotti assicurativi del Gruppo Generali, rafforzando le sinergie e le opportunità commerciali.



L'intesa valorizza le rispettive competenze e costituisce un ulteriore presidio a garanzia degli standard qualitativi ed economici della Banca e del gruppo. Tra gli elementi principali dell'accordo:



- Il rinnovato impegno congiunto nello sviluppo, sotto il brand BG Vita, di nuovi prodotti di previdenza, investimento garantito, protetto e multiramo;



- Garanzie di esclusività nella distribuzione di soluzioni assicurative del Gruppo Generali per la Banca, ed impegni da parte di Generali Italia a non fornire i propri prodotti a un set di competitors della Banca concordemente individuati.



L'accordo commerciale della durata di 10 anni (con rinnovo automatico per ulteriori 10 anni) rafforza l'intesa tra le parti sancita da un primo contratto del 2006 regolamentando, sulla base delle best practice del settore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA