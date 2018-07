Banca IFIS acquisisce la maggioranza di Credifarma

(Teleborsa) - Banca IFIS ha completato l'operazione di acquisizione della maggioranza di Credifarma S.p.A., diventando proprietaria del 70% della società specializzata nel credito alle farmacie mentre il 30% rimane a Federfarma.



L'operazione, che comporta un investimento complessivo comprensivo dell'aumento di capitale pari a circa 8,8 milioni di euro, è stata finalizzata attraverso l'acquisizione, da parte di Banca IFIS, della totalità delle quote detenute da UniCredit e da BNL – Gruppo BNP Paribas, pari nel complesso al 32,5% del capitale sociale di Credifarma, seguita dall'acquisizione di una parte dell'attuale quota detenuta da Federfarma per il 21,5% del capitale. Infine, l'istituto ha completato un aumento di capitale riservato a Banca IFIS finalizzato a dotare Credifarma di una solida base patrimoniale ai fini regolamentari e per futuri piani di sviluppo.



"Da banca dedicata all'impresa e specializzata nel finanziamento alle filiere produttive, abbiamo individuato nell'unione delle forze tra la già consolidata divisione Farmacie di Banca IFIS e Credifarma un'opportunità unica a vantaggio del settore delle farmacie italiane" - ha detto Alberto Staccione, Direttore Generale di Banca IFIS - . Siamo già ampiamente al lavoro perché Credifarma possa essere il punto di riferimento per la finanza specializzata alle farmacie italiane".







