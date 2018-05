Banca IFIS chiude il 1Â° trimestre con risultati positivi

(Teleborsa) - "Nei primi tre mesi del 2018 il Gruppo Banca IFIS ha registrato risultati finanziari positivi, che confermano la solidità del modello e

l'efficacia dell'azione delle singole business units. Liquidità e patrimonio in continuo rafforzamento permettono alla Banca di

sostenere ulteriore crescita nei mercati di riferimento" ha detto Giovanni Bossi, Amministratore Delegato di Banca IFIS.



Il Margine di intermediazione è pari a 139,4 milioni di euro (+34,6% rispetto ai 103,5 milioni dei primi

tre mesi del 2017).



L'utile netto del Gruppo al 31 marzo 2018 si attesta a 37,9 milioni di euro rispetto ai 32,7 milioni dello stesso periodo del

2017 (+15,8%).



Nel settore NPL il margine d'intermediazione è balzato del 113,3%, a 65,1 milioni.



Il capitale primario di classe 1 (CET1), il capitale di classe 1 (T1) ed il ratio totale fondi propri consolidati del solo Gruppo Banca IFIS,

senza considerare gli effetti del consolidamento della controllante La Scogliera al 31 marzo 2018, si attestano per il CET1 e T1 al

15,49% (rispetto ai dati al 31 dicembre 2017, pari al 15,64%), mentre il Totale fondi propri consolidato si attesta al 20,91% (rispetto

al 21,07% del dato al 31 dicembre 2017).



In rosso il titolo a Piazza Affari: -2,15%.













