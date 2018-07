Banca Mediolanum, a giugno la raccolta raggiunge 472 milioni

(Teleborsa) - La raccolta netta totale di Gruppo ammonta a 472 milioni. In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 437 milioni.



"Con 472 milioni di raccolta totale, giugno risulta finora il mese migliore del 2018, portando il progressivo da inizio anno ad oltre 2.1 miliardi" - afferma Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum -. "La qualità dei flussi del mese - aggiunge l'AD - è confermata dai 437 milioni in Fondi e Gestioni, un chiaro segnale che la nostra strategia di investimento, focalizzata sulle necessità e le esigenze dei clienti, sia la risposta corretta alla complessità dei mercati finanziari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA