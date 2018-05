Banca Mediolanum ottiene da Borsa Italiana qualifica di Nomad

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha ottenuto oggi da Borsa Italiana la qualifica di Nomad (Nominated Advisor), ruolo di riferimento per le aziende nel processo di quotazione sul mercato AIM Italia.



La Banca - si legge in una nota - agisce anche come financial advisor per operazioni sul mercato AIM, nonch├ę MTA-STAR.







