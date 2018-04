Banca Progetto, accordo con Garanzia Etica per agevolare credito a oltre 4 mila PMI

(Teleborsa) - Banca Progetto si conferma una banca molto attiva nel credito alle PMI, non solo per la concessione dei finanziamenti, elemento cruciale in una fase di ripresa dell'economia italiana, ma anche nelle scelte imprenditoriali relative a quanto e come investire, non certo facili per le aziende di più piccole dimensioni che spesso non hanno una direzione Finanza.



Banca progetto ha così siglato un accordo con il Confidi Garanzia Etica, finalizzato a favorire l'accesso al credito alle PMI italiane, colmare il gap tra domanda e offerta di finanziamento e sostenere le oltre 4.200 imprese associate al Confidi.



L'iniziativa, avviata da Pietro D'Anzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Progetto, ed Enrico Gaia, Presidente di Garanzia Etica, prevede la promozione dei prodotti impresa della Banca e la creazione di nuove sinergie volte a offrire servizi personalizzati di elevato livello come l'analisi del fabbisogno finanziario e del merito di credito, un'assistenza qualificata per l'accesso alle agevolazioni pubbliche e in relazione a progetti di sviluppo volti all'innovazione e all'internazionalizzazione.







"Vogliamo essere un punto di riferimento per gli imprenditori, una Banca che li supporti in piani votati all'aumento dimensionale, alla diversificazione dei canali distributivi e alla internalizzazione", ha affermato Pietro D'Anzi, Amministratore Delegato di Banca Progetto, aggiungendo "miriamo a premiare le eccellenze, puntando sui progetti futuri e sulla solidità del piano industriale".



"Per raggiungere questi obiettivi siamo lieti di poter collaborare con Garanzia Etica che da sempre porta progettualità e prospettive di crescita alle PMI associate", ha sottolineato.



"Oggi, più che mai, è fondamentale massimizzare gli interventi a supporto dell'economia reale", sostiene Enrico Gaia, Presidente di Garanzia Etica, spiegando che "l'accordo con Banca Progetto riveste nell'attuale scenario economico una grande importanza a sostegno della ripresa economica e delle imprese che contribuiscono al mantenimento e al rafforzamento del tessuto produttivo e sociale".

