Banca Progetto, al via campagna dedicata ai finanziamenti tramite cessione del quinto

(Teleborsa) - Banca Progetto lancia la nuova campagna pubblicitaria "O cambi progetto, o Banca Progetto", articolata in un media mix che prevede la messa in onda di spot tv da 15 secondi, la pubblicazione di annunci stampa, web e le più tradizionali affissioni.



Al centro l'offerta di finanziamenti da rimborsarsi tramite cessione del quinto dello stipendio e della pensione, resa ancora più interessante e competitiva dalla promozione "Le prime tre rate te le regaliamo noi" relativa al prodotto "Tre Per te". La Banca restituirà alla propria Clientela le prime tre rate effettivamente ricevute dal datore di lavoro o Ente previdenziale.



"Il Cliente e l'assoluta trasparenza dei costi sono al centro di questa nuova offerta estremamente competitiva. Con questa iniziativa vogliamo trasmettere il reale valore aggiunto di un prodotto sicuro e affidabile. La cessione del quinto consente infatti di ottenere importi elevati con un processo di erogazione molto veloce e con rate basse, sostenibili e compatibili con il proprio reddito" dichiara Pietro D'Anzi, Amministratore Delegato di Banca Progetto.















