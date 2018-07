Banca Progetto main sponsor del Roccella Jazz Festival

(Teleborsa) - Saranno due serate all'insegna del grande jazz italiano quelle organizzate nel cortile delle scuole elementari di Roccella Jonica il 13 e il 14 luglio nell'ambito di "Italians" la XXXVIII edizione del Roccella Jazz Festival "Rumori Mediterranei".



"Rear Windows – I concerti nel cortile" s'intitola questa nuova sezione del Festival, con un esplicito richiamo ad un celebre film di Hitchcock.





"Rumori Mediterranei sorprende sempre per la sua originalità" ha dichiarato Giuseppe Certomà, Sindaco del Comune di Roccella Jonica, ente organizzatore della rassegna jazzistica. Questa nuova sfida di ampliare al mese di luglio le serate in cartellone è stata possibile grazie agli sponsor che quest'anno hanno sostenuto la manifestazione e, in particolare, a Banca Progetto, main sponsor, che ha creduto nella valenza culturale della nostra proposta".



Pietro D'Anzi, Amministratore Delegato di Banca Progetto ha dichiarato: "Per noi il Mezzogiorno è un mercato strategico e pieno di opportunità di crescita nei settori del credito alle famiglie e alle imprese. La conoscenza diretta del territorio è alla base della nostra idea di fare banca e per questo – ha affermato D'Anzi - abbiamo deciso di supportare il Roccella Jazz Festival, un'iniziativa importante per tutto lo sviluppo turistico e culturale calabrese. Nel corso della manifestazione presenteremo inoltre la nostra nuova offerta di prodotti di Cessione del Quinto Tre per Te, le prime tre rate te le regaliamo noi! dedicata a dipendenti e pensionati".







