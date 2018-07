Banca Sistema, cooptazione di un amministratore

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., preso atto delle intervenute dimissioni rassegnate dall'Amministratore Claudio Pugelli con effetto dal 30 giugno scorso, ha proceduto alla sua sostituzione nominando Daniele Pittatore in qualità di Amministratore non esecutivo con effetto dalla data odierna, 13 luglio 2018.



Daniele Pitttatore, già membro dell'Organismo di Vigilanza della Banca, ha dichiarato di non detenere azioni di Banca Sistema e di possedere i requisiti di indipendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA