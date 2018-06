Bancari in affanno sul listino milanese

(Teleborsa) - Tutte negative le banche italiane quotate sul FTSE Mib di Piazza Affari.



Il comparto, in rosso anche a livello europeo (-0,54% sul relativo Dj Stoxx), è penalizzato sia dai timori per gli effetti economici delle politiche protezionistiche volute dagli Stati Uniti, sia per la delicata situazione politica in Germania, dove si rischia una crisi di Governo.



Le vendite non risparmiano nemmeno il Banco BPM e UniCredit, che venerdì hanno annunciato la cessione di crediti deteriorati.



In particolare, Banco BPM ha completato la cartolarizzazione "Project Exodus". Questo porta le cessioni di sofferenze complessivamente operate dall'Istituto di credito a partire dal 2016 a circa 9,5 miliardi di euro, corrispondenti a circa tre quarti del nuovo obiettivo di cessioni, passato da 8 miliardi di euro nel Piano Strategico 2016-2019 a 13 miliardi di euro.



UniCredit, invece, ha annunciato la cessione di crediti deteriorati da parte della controllata Zagrebacka banka.

