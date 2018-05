Bancari in difficoltÃ . Sale lo spread su tensioni formazione Governo

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare a Piazza Affari per i titoli bancari, depressi dalle preoccupazioni per la formazione del nuovo Governo tra M5S e Lega.



La tensione si fa sentire soprattutto sullo spread, che sale a 139 punti mettendo in agitazione gli investitori.



Sulla borsa milanese fanno particolarmente male Banca Mediolanum -2,96%, Banco BPM -2,79%, Unicredit -2,66% e Mediobanca -2,59%. Giù anche Intesa Sanpaolo con un -2,23%.









