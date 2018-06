Bancari in pole position a Piazza affari

(Teleborsa) - Buona la performance a Milano del comparto bancario italiano (+4,17%) che traina al rialzo il principale listino milanese.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Unicredit, che mostra un fortissimo incremento del 4,97%. Svetta Intesa Sanpaolo che segna un importante progresso del 4,64%. Vola Banco BPM, con una marcata risalita del 3,87%.



A alimentare gli acquisti sui titoli delle banche le rassicurazioni del Ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla posizione dell'Italia nei confronti dell'euro per la quale non è in discussione alcuna uscita.



Tria ha anche confermato la volontà del Governo di attenersi agli obiettivi di riduzione del debito/PIL.







