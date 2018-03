Banche, Abi: arrivano "pillole" online sui mutui casa

(Teleborsa) - Pillole video per dare informazioni "semplici e dirette" sui mutui casa. E' il percorso formativo e informativo lanciato dall'Abi per chi vuole acquistare casa e per chi è già titolare di un mutuo.



INFORMAZIONE DETTAGLIATA IN PILLOLE - "Valutare attentamente - afferma l'associazione bancaria - tutte le condizioni per ricevere il finanziamento e confrontare le diverse opportunità per scegliere quella più in linea con le proprie esigenze sono delle fasi fondamentali". L'iniziativa "si sviluppa attraverso la pubblicazione periodica, a partire da oggi, di pillole video: brevi contributi con informazioni semplici e dirette per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in tema di mutui".



SEMPLICE ED ACCESSIBILE - Un'azione di sensibilizzazione che l'Abi "promuove per ricordare le fasi riguardanti la stipula del contratto di mutuo, da quelle antecedenti fino a quelle successive, seguendo idealmente le possibili esigenze conoscitive dei mutuatari o di chi è interessato ad accedere a questo tipo di finanziamento". Con un linguaggio "semplice ed accessibile sono affrontati i principali quesiti e aspetti che occorre considerare prima di chiedere il mutuo e sul processo da seguire per ottenere il prestito, affinchè le persone possano acquisire una maggior dimestichezza con alcuni specifici momenti tecnici che caratterizzano questa fase".

