Banche, accelerano prestiti a famiglie e imprese

(Teleborsa) - Crescono del 2,5% i prestiti a famiglie e imprese ad aprile su base annua. E' quanto rileva l'ABI nel rapporto mensile secondo cui "sta proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere" con un tasso di crescita annuo che risulta "su valori positivi da oltre due anni".



Si conferma anche la crescita del mercato dei mutui, con l'ammontare totale in essere che segna un rialzo del 2,7% rispetto a marzo 2017 (quando già si manifestavano segnali di miglioramento). In generale, l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche risulta pari a 1.777,1 miliardi di euro ed è superiore, di oltre 53 miliardi, all'ammontare complessivo della raccolta pari a 1.723,9 miliardi di euro.



Continuano a calare le sofferenze bancarie nette. A marzo si sono attestate a 53,9 miliardi di euro, un valore in diminuzione di 655 miliardi rispetto ai 54,5 miliardi del mese precedente ed in forte calo, meno 32,9 miliardi, rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). In 15 mesi - calcola l'associazione bancaria - si sono ridotte di oltre il 38% e rispetto al livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di quasi 35 miliardi (di oltre il 39%).



Tassi di interesse al minimo storico. Ad aprile 2018, l'ABI rileva che i tassi di interesse applicati ai prestiti alla clientela si collocano sui minimi storici: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,66%, minimo storico (2,67% il mese precedente e 6,18% prima della

crisi, a fine 2007). Al minimo storico anche il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni che è risultato pari a 1,85% (1,88% a marzo 2018, minimo storico, 5,72% a fine 2007). Sul totale delle nuove erogazioni di mutui circa i due terzi sono mutui a tasso fisso. Minimo storico anche per il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese che risulta pari a 1,51% (1,51% anche il mese precedente, valore prossimo al minimo storico di 1,42% segnato a gennaio 2018; 5,48% a fine 2007).

