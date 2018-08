Banche, Consiglio di Stato sospende trasformazione in S.P.A. delle popolari

(Teleborsa) - Il Consiglio di Stato ha deciso "di sospendere la trasformazione in S.P.A. delle banche popolari".



Lo rende noto il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani, sottolineando che la decisione "è una buona notizia. Indica la volontà del massimo organo di giustizia amministrativo di esaminare in profondità l'argomento, senza alcuna ipoteca temporale".



"Nello stesso senso, del resto ha provveduto il Governo con il decreto milleproroghe".



Solo qualche giorno fa, il Consiglio dei Ministri aveva annunciato la trasformazione in S.P.A, per popolari entro il 31 ottobre.









