Banche in pole position a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari, con le banche in prima linea su alcune ricoperture dopo le recenti perdite. A galvanizzare il mercato la ritrovata serenità politica in Italia che ha sgonfiato lo spread, oggi (1° giugno 2018) a 224 punti base, con un deciso calo di 26 punti base.



Brillano le banche +4,65% ma anche i servizi per la finanza +3,18%.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+7,25%) sull'annuncio della cartolarizzazione di crediti in sofferenza per 5,1 mld di euro, BPER (+6,26%), UBI Banca (+6,13%) e Banca Generali (+5,10%).



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Ifis (+7,31%), Credito Valtellinese (+6,09%) e Cattolica Assicurazioni (+6,06%).

