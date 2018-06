Banco BPM, Castagna: buoni risultati sui crediti deteriorati

(Teleborsa) - Giornata negativa a Piazza Affari per il Banco BPM (-2,91%) nonostante le notizie positive sui crediti deteriorati. Secondo l'Amministratore Delegato dell'istituto di credito, Giuseppe Castagna, sulla cartolarizzazione di 5,1 miliardi appena chiusa "c'è grande soddisfazione. In un periodo complicato avere chiuso con buoni prezzi, come avevamo promesso ai tempi giusti, è un buon risultato".



"Abbiamo annunciato che stiamo mettendo sotto esame questi altri 3,5 miliardi e poi vediamo che cosa ci arriva" - ha aggiunto il manager a margine della quarta edizione di Mediobanca italian ceo conference.



Sulla collaborazione con Cattolica per la bancassicurazione, Castagna ha detto: "siamo partiti ad aprile, siamo partiti nei tempi. Sarà una storia che man mano andrà avanti e si svilupperà, ci sono buone prospettive".

© RIPRODUZIONE RISERVATA