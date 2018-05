Banco BPM, Invesco sale oltre il 5%

Capital Research And Management detiene il 5,155%

Invesco Ltd con il 5,131%.

(Teleborsa) -, lo scorso 18 maggio 2018, ha aumentato la propria partecipazione nella Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano al 5,131%, detenuta a titolo di indiretta gestione non discrezionale del risparmio.Precedentemente, dal 10 gennaio 2018, Invesco Ltd era titolare di una quota pari al 4,976% in Banco BPM.A seguito del cambiamento dell'azionariato di Banco BPM, il nuovo assetto societario è il seguente:Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.