Banco BPM rimborsa un bond in anticipo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM ha deliberato di procedere al rimborso del Titolo Tier 1 "9 per cent. Perpetual Subordinated Fixed/Floating Rate Note il giorno 25 giugno 2018, ossia alla prima potenziale data di rimborso anticipato.



Lo si legge in una nota dell'Istituto nella quale si precisa che i titoli in circolazione ammontano a circa 195 milioni di euro e che la decisione di esercitare la facoltà di rimborso anticipato tiene anche conto che tale strumento, finora incluso nel Tier 1 del Banco BPM, a decorrere dalla prima potenziale data di rimborso anticipato, ovvero il 25 giugno 2018, sarà completamente escluso dal Tier 1.

