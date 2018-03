Banco Desio, via libera a vendita 1,1 miliardi di NPL

(Teleborsa) - Il CdA di Banco Desio ha approvato un programma di cessioni di NPL per un controvalore lordo di 1,1 miliardi di euro.



Lo annuncia l'istituto spiegando che è prevista anche la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione con ricorso alla procedura per il rilascio da parte dello Stato italiano della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze sui titoli senior (GACS) finalizzata al deconsolidamento di crediti del Gruppo Banco Desio per un controvalore lordo di 1 miliardo.



L'assemblea di Banco Desio ha approvato il bilancio individuale al 31 dicembre e la distribuzione di un dividendo di 0,1001 euro per ogni azione ordinaria e di 0,1202 euro per ciascuna azione di risparmio, nonché il documento annuale sulle politiche di remunerazione.









