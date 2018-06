Bankitalia assicura: ridurre il debito si può

(Teleborsa) - Ridurre il debito si può. Lo afferma il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, specificando che "non vi

sono ostacoli insormontabili" e che la strada è "percorribile".



"Ridurre l'incidenza del debito è irrinunciabile. Proseguire su questa strada, ha affermato recentemente con molta chiarezza il Ministro Tria, è l'obiettivo esplicito del governo. Se questa è la rotta condivisa, l'avanzo primario è la bussola che consente di mantenerla".



"La discesa - ha aggiunto Signorini - potrebbe essere più rapida se il miglioramento dell'avanzo primario e il consolidamento e la prosecuzione delle riforme strutturali sostenessero la crescita e abbattessero il premio per il rischio che grava sui rendimenti dei titoli pubblici italiani. Ma a questo fine è essenziale la credibilità dell'intento di consolidare i conti pubblici e di riformare l'economia. Devono

ancora essere riassorbite le tensioni registrate in maggio sui mercati finanziari: il differenziale di rendimento tra i titoli pubblici italiani con scadenza decennale e gli analoghi titoli tedeschi è tuttora di circa 100 punti base superiore ai livelli registrati in media nei primi quattro mesi del 2018".





© RIPRODUZIONE RISERVATA