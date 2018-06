Bankitalia, debito pubblico ancora in aumento a 2.312 miliardi di euro

(Teleborsa) - Continua a salire il debito pubblico in Italia. Ad aprile risulta pari a 2.311,7 miliardi di euro, in aumento di 9,3 miliardi di euro rispetto al mese precedente. E' quanto stimato da Bankitalia, che ha pubblicato oggi 15 giugno 2018 il supplemento mensile "Finanza pubblica, fabbisogno e debito".



L'aumento del debito è da imputare alla crescita delle disponibilità liquide del Tesoro che passano da 58,5 a 52,1 miliardi, e in misura minore al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche pari a 2,4 miliardi.

