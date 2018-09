Bankitalia, debito pubblico tocca un nuovo record

(Teleborsa) - Nuovi massimi storici per il debito pubblico italiano. A luglio, infatti, si è raggiunta quota 2.341,7 miliardi di euro. Lo riporta il supplemento al bollettino statistico di "Finanza pubblica, fabbisogno e debito". A luglio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 18,4 miliardi rispetto al mese precedente quando era stato in lieve calo



L'aumento è dovuto all'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (31,6 miliardi, a 80 miliardi), che ha più che compensato l'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (15,1 miliardi).





Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 20,4 miliardi e quello delle Amministrazioni locali e' diminuito di 2 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza e' rimasto pressochè invariato.

