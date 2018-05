Bankitalia, relazione densa d'attualitÃ . Visco: "Destino dell'Italia Ã¨ quello dell'Europa"

(Teleborsa) -. Con questo preambolo, che sintetizza tutto il suo discorso, il, ha avviato la consueta relazione annuale presso la sede di Palazzo Koch."Il consolidamento dei risultati raggiunti il conseguimento di ulteriori progressi, larichiedono di procedere lungo ilgià avviato", ha proseguito.."In breve, i grandi cambiamenti che stanno avvenendo, indotti dalla, dall'tecnologica e dalla, necessitano die servono, che sappiano anche proteggere dai rischi"., ha detto il governatore."Veniamo - ha ricordato - da un quarto di secolo di arretramento economico, rispetto agli altri Paesi avanzati, culminato in unache ha fatto danni paragonabili a quelli di una guerra. Ma ne stiamo laboriosamente venendo fuori. Stiamo riuscendo a scalfire quel blocco strutturale che impedisce al dinamismo delle imprese di esprimersi e fondersi"., ha spiegato, aggiungendo "la struttura produttiva sta lentamente cambiando, l'occupazione è in crescita, gli investimenti sono tornati ad aumentare, i conti con l'estero sono drasticamente calate le nostre passività nette. Le banche stanno superando le gravi difficoiltà originate dall'economia reale".. Visco ha sottolineato come. "Siamo parte - ha detto - di una grande area economica profondamente integrata, il cui sviluppo determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende". E guardando ai prossimi avvenimenti europei Visco ha ricordato che"Nei prossimi mesi - ha spiegato - saranno affrontate".Riguardo alle critiche mosse da più parti sull'attuale, il governatore della Banca d'Italia ha detto che "bisogna, per affrontare gli shock economici e finanziari in un contesto in cui quelli nazionali sono deboli o indisponibili".Di fronte alle preoccupazioni ed allo stallo dell'Europa, Visco ha ricordato che l'Unione Europea e l'Area dell'Euro non hanno un. Da qui la necessità diL'economia mondiale è cresciuta lo scorso anno del 4% ee dovrebbe rimanere robusta anche in futuro. Ma - ha detto Visco -: il, con misure già introdotte e/o annunciate e le possibili ritorsioni, e, privato o pubblico.Nell'Area dell'Euro la crescita prosegue ad un ritmo apprezzabile,. "L'incertezza sull'andamento dei prezzi - ha detto Visco - induce a procedere con prudenza".Quanto alle preoccupazioni del, "la normalizzazione nell'area dell'Euro - ha spiegato -e delle prospettive dei prezzi. Questo legame renderà".portandosi all'1,5%, aiutata sia dalle politiche macroeconomiche, ma è in aumento anche la sua capacità di autosostenersi", ha ricordato Visco, aggiungendo "c'è stato un, sono aumentati gli, grazie alle agevolazioni fiscali, agli incentivi ed alle condizioni favorevoli, e grazie anche al miglioramento della fiducia delle imprese. Inoltre,del poco meno del 13% nel 2014 all'11%"."Fondamentale per la crescita - ha spiegato il governatore - sono state le, un tasso superiore a quello degli altri principali Paesi dell'Area dell'Euro, e questo nonostante il marcato apprezzamento del cambio, che vuol dire che"."Nel 2018 - ha detto Visco - ci sono statidell'attività manifatturiera, ma nell'opinione prevalente si tratta di un". Per continuare sulla strada della crescita - ha detto il governatore - bisognadelle famiglie, delle imprese e degli investitori. Ma"Pesano ancora sulla nostra economia - ha spiegato il governatore -, inadeguatezze nella regolamentazione dell'entrata e dell'uscita delle imprese dal mercato,ed i fenomeni di, l'elevatadei fattori della produzione, l'insufficienza degli investimenti nell'innovazione, nella ricerca e nel capitale umano., ha detto il governatore.La bassa crescita italiana degli ultimi vent'anni è dovuta al, le nostre piccole aziende, più numerose che negli altri Paesi avanzati, sono meno produttive in Italia, non solo di quelle più grandi, ma anche delle imprese straniere della stessa dimensione. Però a questo proposito,Ilha insistito è stato oggetto di, le riforme hanno fatto sì che le imprese abbianodi lavoratori a tempo indeterminato,negli ultimi 10 anni, più alta nel Mezzogiorno e soprattutto tra le famiglie in cui sono presenti stranieri. E' peggiorata la posizione dei giovani rispetto a quella degli anziani.Nella relazione c'è anche un riferimento al cosiddettoassoluta e qui la messa in guardia del governatore nel procedere ad un suo rafforzamento o all'adozione di altri provvedimenti, che oltre ad evitare di, potrebbe avereAltra nota negativa è la. "Con la ripresa dell'economia - ha detto Visco - l'azione pubblica può facilmente rimuovere i vincoli che frenano l'attività d'impresa e favorire il recupero dei ritardi del territorio nazionale".Ilitaliano è ad unrispetto al passato, supera di oltre cinquanta punti quello medio del resto dell'Area dell'Euro ha ricordato Visco, sottolineando che"Scoraggia gli investimenti aumenta i costi di finanziamento,accresce il ricorso a forme di, comprime i margini disponibili per politiche sociali che espone a crisi di fiducia", ha aggiunto., ha detto Visco, aggiungendo che "sarebbe rischioso fare passi indietro sulle riforme delle pensioni, che hanno risposto alla necessità di tener conto dell'allungamento della vita media per assicurare l'equilibrio del sistema ed hanno posto l'Italia in una posizione favorevole del confronto internazionale".. Anche in Italia il. Oggi la leva finanziaria delle imprese è di dieci punti inferiore al picco del 50% registrato nel 2011. Delle oltre 250 società non finanziarie oggi presenti in Borsa,. Ciò nonostante, ladelle nostre società non finanziarie è(in Italia il 25% del PIL) e comunque dietro la Germania, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti."Mentre - ha spiegato il governatore - accedere alla finanza di mercato è soprattutto possibile per le imprese più grandi, per le imprese di più piccola dimensione il credito bancario rimane il canale principale di finanziamento"."Il principale patrimonio sono le informazioni sulle imprese, per affrontare le sfide dello sviluppo della tecnologia e la concorrenza, la strada è quella del, ha sottolineato Visco."Tra le sfide vi sono anche quella della". E qui la denuncia: "in più casi un'insufficienteed una difformità fra i prodotti collocati e le esigenze finanziarie dei sottoscrittori, gravi di per sé, hanno amplificato gli effetti della crisi"."Comunque, nel 2017, le banche italiane hanno, si è ridotta l'esposizione nei confronti del settore pubblico e l'ammontare dei. La redditività è migliorata, anche se rimangono problemi per le piccole banche".Visco ha concluso. "Se è auspicabile che siano definiti con chiarezza e lungimiranza gli obiettivi ed i progetti delle diverse forze politiche non sarebbe saggio ignorare le compatibilità finanziarie e questo non per l'Europa o per minacce speculative, ma perché le nostre azioni, i nostri programmi forniscono al mercato i segnali per l'allocazione delle risorse a livello nazionale globale".E poi il Governatore ha concluso, ": la tutela del risparmio, l'equilibrio dei conti, il rispetto dei Trattati."Non dobbiamo disperdere il bene insostituibile della".