Banque de France, guerra dazi e situazione Italia minacciano finanza francese

(Teleborsa) - La politica economica statunitense e la situazione in Italia rappresentano una minaccia per la stabilità della finanza francese.



A dirlo è la Banque de France nel consueto report semestrale nel quale vengono messi in luce i possibili rischi per il sistema finanziario d'oltralpe.



Tra i rischi legati ai mercati la Banca centrale annovera l'intensificarsi dell'incertezza politica ed economica - in particolare a causa della politica economica degli Stati Uniti e della "situazione italiana", cosa che potrebbe essere fonte di instabilità.



Tra potenziali rischi legati alla politica dei tassi l'Istituto cita la possibilità di un forte aumento del costo dei denaro a lungo termine mentre tra quelli relativi al debito del settore privato figura invece il continuo indebitamento delle società non finanziarie e delle famiglie. "La crescita dei prestiti alle famiglie rimane sostenuta e richiede un attento monitoraggio a fronte di un possibile allentamento delle condizioni di prestito" spiega la Banca Centrale.

