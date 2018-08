Banque de France ottimista sulla crescita di Parigi

(Teleborsa) - L'economia francese è attesa in accelerazione nel terzo trimestre di quest'anno.



Lo prevede la Banque de France che stima un PIL in espansione dello 0,4% rispetto al +0,2% registrato nel primo e nel secondo trimestre.



L'indice che misura il sentiment economico degli affari è rimasto stabile a luglio a quota 101 mentre ha perso 1 punto nel settore dei servizi, attestandosi a 102 punti. Ma i dirigenti aziendali prevedono un'accelerazione dell'attività in agosto sia nei servizi che nella produzione.

