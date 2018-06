Bari presenta i voli stagionali Air France con Parigi

(Teleborsa) - Un incontro ufficiale e una tavola rotonda nella sede barese di Confindustria per presentare i nuovi voli Air France da Bari a Parigi Charles de Gaulle.



È l'iniziativa promossa dal Gruppo tecnico turismo di Confindustria Puglia in collaborazione con la sezione Turismo di Confindustria Bari-Bat, per parlare di "Business Travel: sicurezza e servizio" (oggi 12 giugno ore 14,30) a Confindustria Puglia. A confronto Stefano Romanazzi (Console onorario di Francia), Marina Lalli (Federturismo), Ettore Jovinelli (Air France-Klm), Guido Dell'Omo (Axa Partners Group), Maurizio Audisio (AirPlus International), Nicola Perrelli (Master Explorer) e Massimo Salomone (Confindustria Puglia).



Air France collegherà il "Karol Wojtyla" con lo scalo "Charles de Gaulle" dal 18 luglio al 2 settembre. II voli avranno una frequenza di cinque volte a settimane, con partenze previste di mercoledì, giovedì, e sabato (partenza da Parigi alle 14.45, arrivo a Bari ore 16.55), il venerdì (partenza da Parigi ore 11.15, arrivo 13.25) e la domenica (partenza da Parigi ore 08.05, arrivo ore 10.15). Per quanto riguarda invece le partenze da Bari, di mercoledì, giovedì e sabato i voli decolleranno alle 17.50, alle 14.15 il venerdì e alle 11.05 la domenica.



Il nuovo collegamento stagionale Air France si aggiungerà dunque a quello giornaliero già operato da Ryanair, che collega Bari con lo scalo di Beauvais Tillé, a circa 80 km a nord di Parigi.

