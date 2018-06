Bayer - Monsanto a nozze il 7 giugno

(Teleborsa) - Dopo oltre due anni il mega deal tra Bayer e Monsanto diventa realtà.



Il colosso tedesco della chimica ha annunciato che il procedimento di acquisizione della rivale statunitense dovrebbe essere completato il prossimo 7 giugno.



La cifra totale messa sul piatto è salita a 68 miliardi di dollari rispetto ai 62 miliardi messi sul piatto ai tempi dell'annuncio, ossia a maggio 2016.



Bayer prevede che l'acquisizione "genererà un valore significativo" e migliorerà l'utile per azione a partire dal 2019 mentre dal 2021 è previsto un aumento a due cifre.



Stimate inoltre sinergie annuali per 1,2 miliardi di dollari.



Il takeover ha richiesto molto tempo per via delle indagini avviate dagli Antitrust di molti Paesi e del successivo espletamento delle richieste inoltrate dalle autorità.



Il via libera dagli USA è arrivato a inizio dicembre del 2017. A marzo Bayer ha ricevuto l'OK dalla Cina e da Bruxelles.

