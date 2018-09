Bce boccia piano Carige. Nuova strategia entro fine novembre con ipotesi fusione

(Teleborsa) - La Bce ha bocciato il piano di conservazione del capitale presentato da Carige. Banca Centrale Europea e ne chiede uno nuovo entro fine novembre, che contenga l'ipotesi di una fusione. Lo comunica la banca ligure, sottolineando che il Cda "ha preso atto della decisione definitiva della Bce notificata il 14 settembre, che conferma il contenuto anticipato nel progetto di decisione del 20 luglio e stabilisce di non approvare il piano di conservazione del capitale presentato il 22 giugno".



La Carige deve anche inviare alla Bce "al più tardi entro il 30 novembre 2018 un piano approvato dal cda per ripristinare e assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali al più tardi entro il 31 dicembre 2018; questo piano dovrebbe in particolare valutare l'opzione di un'aggregazione aziendale".



"Qualora fosse perseguita - sottolinea la Carige - una soluzione mirata a un'aggregazione aziendale per assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali, la Bce stabilirà un nuovo termine entro il quale al più tardi dovrà essere completata l'osservanza di tutti i requisiti patrimoniali per rispecchiare le esigenze di tale operazione di aggregazione aziendale".



"Resta ferma - aggiunge la banca - la possibilità per il soggetto vigilato di presentare richiesta di riesame amministrativo interno o giurisdizionale della decisione alle condizioni ed entro i termini previsti dalla normativa vigente"

