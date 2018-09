BCE, Coeure anticipa possibile cambio comunicazione sui tassi

(Teleborsa) - Rivoluzione in vista alla BCE? L'Istituto di Francoforte potrebbe modificare la sua strategia di comunicazione e rendere più trasparente il messaggio sulle prospettive future dei tassi di interesse, noto come forward guidance.



A dirlo è Benoit Coeuré, membro del comitato direttivo della BCE, secondo il quale la banca centrale potrebbe diventare "più precisa" sulle indicazioni relative alle dinamiche future dei tassi, anche se non fino al punto di comunicare in maniera puntuale "quando e quanto" muovere i tassi.



Nel motivare questa scelta sulla forward guidance il banchiere cita l'esperienza passata ed afferma che le indicazioni della BCE sulle politiche accomodanti si sono dimostrate efficaci nel contrastare la crisi. Per il futuro quindi la banca potrebbe andare oltre e spingersi ad indicare non solo le tempistiche, ma anche fornire dettagli sul ritmo con cui conta di rimuovere l'accomodamento monetario.



Si tratterà però di indicazioni precise ma non puntuali, in quanto Coeuré sottolinea "nel contesto dell'area dell'euro, ritengo che i rischi legati alla pubblicazione di una precisa previsione numerica del futuro andamento dei tassi ufficiali siano comunque superiori ai benefici".

