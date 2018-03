BCE, De Guindos nominato vice Presidente

(Teleborsa) - Louis de Guindos è ufficialmente il prossimo vice Presidente della Banca Centrale Europea.



La nomina è giunta oggi, 22 marzo, per mano dei leader UE durante il Consiglio in corso a Bruxelles.



L'ex Ministro delle Finanze spagnolo sostituirà l'attuale vice Presidente, il portoghese Vitor Constancio, a partire dal primo giugno 2018.



Il mandato durerà otto anni e non sarà rinnovabile.



La decisione dei leader è stata presa su raccomandazione dell'Ecofin del 20 febbraio scorso, dopo il parere consultivo favorevole del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

