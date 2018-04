BCE decisa a proseguire sulla strada degli stimoli

(Teleborsa) - Ottimismo diffuso sulle prospettive di crescita globale anche se è necessario mantenere "prudenza, pazienza e perseveranza" sulla linea espansiva della politica monetaria. Questo per far sì che continuino ad accumularsi pressioni rialziste sul prezzi tali da garantire una normalizzazione dell'inflazione. E' quanto si evince dai verbali dell'ultima riunione del Consiglio della BCE che si è svolta lo scorso mese e in cui la Banca Centrale Europea ha mantenuto tassi invariati.



Il quadro mostra anche una "crescente fiducia" sulla convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo del 2% a cui aspira l'Eurotower. I prezzi al consumo, infatti, sono ancora inferiori ma vicini al 2% nel medio periodo". Queste valutazioni, precisa il documento, sono state "ampiamente condivise" dai banchieri centrali.



Non poteva mancare un accenno al dibattito su dazi che si è scatenato negli ultimi tempi. A questo proposito la BCE rileva che gli intenti di imporre nuovi dazi da parte degli Stati Uniti e le proteste e minacce di risposta a queste misure da parte di Cina, UE e altri partner commerciali, non c". L'Eurotower si dice preoccupato dal rischio di conflitti commerciali che potrebbero avere un impatto negativo sulle attività di tutti i Paesi coinvolti.



In uno scenario di guerra commerciale "l'impatto sull'economia globale e sull'area euro dipenderebbe in definitiva dalla portata dei dazi USA e da eventuali rappresaglie", si legge nel report. Il prossimo Consiglio della BCE si svolgerà il 25 e 26 aprile.







