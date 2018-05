BCE, Liikanen: ritorno dell'inflazione a target richiederÃ  tempo

(Teleborsa) - La politica monetaria della Banca Centrale Europea deve continuare ad essere espansiva per permettere "il ritorno dell'inflazione a quota 2%". Lo ha detto l'esponente del Consiglio direttivo della BCE, Erkki Liikanen spiegando che all'inflazione sottostante, sarà necessario tempo, per accelerare e sostenere la salita dei prezzi al consumo "headline".



Il governatore uscente della banca centrale finlandese, ha commentato anche la situazione politica italiana. "Tutte le notizie" che di recente arrivano dall'Italia "non sembrano molto incoraggianti" - ha detto -. "Sono sicuro che i responsabili politici italiani devono spiegare le cose ed ora sono continuamente sottoposti a una dura prova del mercato ed a test politici" ha aggiunto Liikanen ricordando che l'Italia ha sempre gestito il suo debito e ha pagato tutti gli interessi in tempo.

