Be si aggiudica commessa fino a 7,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Be si è aggiudicata sino a 7,7 milioni di euro per la gestione dello SWIFT Transformation Program 2018-2019 di un Gruppo Bancario Internazionale.



Il gruppo, si legge in una nota trasmessa nella tarda serata di ieri, 17 aprile, è stato selezionato come partner di riferimento per

supportare uno dei Gruppi Bancari Leader in Europa nella gestione del programma di trasformazione dell'architettura SWIFT. L'attività

per la durata di due anni sarà assegnata in lotti successivi che - nel caso siano attivati sino alla concorrenza dell'intero programma -

avranno un valore totale di 7,7 milioni di euro.



Il mercato accoglie positivamente la notizia: le azioni Be stanno guadagnando l'1,22% sul listino milanese.

