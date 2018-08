BEER ATTRACTION 2019, c'Ã¨ fermento per la quinta edizione

(Teleborsa) - Nella giornata mondiale della birra, Italian Exhibition Group (IEG) annuncia BEER ATTRACTION 2019 che sarà caratterizzata da sviluppo e novità sostanziali. La quinta edizione della fiera leader in Italia per le specialità birrarie e le birre artigianali di IEG, in calendario dal 16 al 19 febbraio 2019 nel quartiere fieristico di Rimini, vedrà la concomitanza di BB Tech Expo Fiera professionale delle Tecnologie per Birre e Bevande e FOOD ATTRACTION Food per l'Horeca e Nuovi Format di Ristorazione.



I tre appuntamenti avranno infatti un layout espositivo progettato ex novo che aderisce allo sviluppo quantitativo e qualitativo della manifestazione, a partire dall'entrata che sarà posizionata all'ingresso sud della Fiera, a 50 metri dalla fermata ferroviaria di linea "RiminiFiera" con 16 treni ogni giorno a disposizione degli operatori. E i padiglioni passeranno dai 7 del 2018 ai 10 del 2019, con percorsi studiati e realizzati per guidare i diversi target di pubblico.



BEER ATTRACTION dedicata alle specialità birrarie, birre artigianali, bevande e food per il canale Horeca è il punto di riferimento per tutti gli operatori del foodservice con la più completa offerta nazionale e internazionale di birre e bevande. FOOD ATTRACTION con il food per il canale horeca propone un format originale e innovativo: le specialità alimentari abbinate a quelle birrarie. Un colpo d'occhio unico e originale sulle nuove tendenze nelle modalità dei consumi fuori casa. BBTECH EXPO è la fiera dedicata alle tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande, un format espositivo nel quale i produttori di macchine e impianti trovano opportunità di business sia con le aziende di birre e bevande sia con gli operatori professionali in visita.



I percorsi attivati tra i tre appuntamenti si snoderanno su due proposte: un tragitto tech&beer, a partire da BBTech Expo, nei padiglioni C1 e C2, per proseguire nel cuore delle birre artigianali di BEER ATTRACTION del C3 e C4, fino alle specialità birrarie unite al food del C5 e A5. E un itinerario food&beer che prenderà il via dal padiglione A1, sede dei confermatissimi Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) e proseguirà per gli eventi della pizza, dello street food e food&lab nei padiglioni A2, A3, A4.



Tra le new entry i premi "Accademia della Birra", "Ambasciatori della birra" e "Premio alla carriera'" organizzati dalla rivista partner "Il Mondo della Birra". Confermati i grandi eventi della birra artigianale, a partire dalla 14a edizione della Birra dell'anno, organizzata da Unionbirrai, che ha in BEER ATTRACTION la sede consolidata. Le migliori birre abbinate alla grande cucina italiana, saranno poi protagoniste di FoodAttraction Lab organizzato da Castalimenti nel padiglione A5.



L'internazionalità sarà un tratto marcato di BEER ATTRACTION, con la conferma dell'Area Lounge riservata ai buyer esteri e un focus particolarmente attento ai mercati di Germania, Francia e Spagna.





















© RIPRODUZIONE RISERVATA