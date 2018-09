Bene il comparto bancario a Piazza Affari (+1,44%), notevole balzo in avanti per Banco BPM

(Teleborsa) - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.704,29 con un incremento di 140,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo prosegue in rialzo a 107,94, dopo aver avviato la seduta a 106,83.



Tra i titoli del FTSE MIB, prepotente rialzo per Banco BPM, che mostra una salita bruciante del 2,88% sui valori precedenti.



Denaro su Mediobanca, che registra un rialzo dell'1,62%.



Bilancio decisamente positivo per Intesa Sanpaolo, che vanta un progresso dell'1,62%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, rialzo marcato per Banca MPS, che tratta in utile dell'1,52% sui valori precedenti.



Buona performance per Credem, che cresce dell'1,21%.



Banca Popolare di Sondrio avanza dello 0,66%.



Tra le small-cap di Milano, avanza di poco Banco Sardegna Risp, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,89%.



Si muove in modesto rialzo Banca Profilo, evidenziando un incremento dello 0,82%.

