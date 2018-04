Beni Stabili, Citigroup consiglia "buy"

(Teleborsa) - Si porta in positivo il titolo Beni Stabili, che passa di mano in progresso dello 0,37%.



A ridare linfa alle azioni, contribuisce la valutazione positiva fornita dagli analisti di Citigroup che hanno indicato con "buy" il giudizio sul titolo. Il target price è visto a 0,83 euro rispetto ai 0,68 euro delle attuali quotazioni.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società immobiliare rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di Beni Stabili è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6913 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6683. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,7143.

