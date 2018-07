Beni Stabili, via libera a fusione con Fonciere Des Regions

Il cda di Beni Stabili ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Fonciere Des Regions, società che cambierà la propria denominazione in Covivio, principale azionista della società al 59,9%. E' stato confermato il rapporto di cambio di 8,5 azioni di Covivio per ogni 1.000 azioni di Beni Stabili, precedentemente annunciato al mercato. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Beni Stabili che si terra' il 5 settembre, mentre l'assemblea dei soci di Covivio è prevista per il giorno successivo.



La prospettata fusione farà nascere un nuovo player europeo con circa 23 miliardi di euro di immobili, quotato a Parigi e a Milano.



Il cda di Beni Stabili ha anche approvato i risultati del primo semestre del 2018 che si sono chiusi con ricavi lordi da locazioni di 104,5 milioni di euro in salita del +2% su base like-for-like5 sul portafoglio uffici a Milano. I ricavi da locazione sono pari a 82,6 milioni su base group share.







